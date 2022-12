Gabriel Camargo, accionista del Tolima, negó haber falsificado firma de Ómar Albornoz

El accionista mayoritario del Deportes Tolima, Gabriel Camargo, negó las durísimas acusaciones del lateral Ómar Albornoz quien señaló al dirigente de intentarlo retener en las filas del conjunto ibaguereño.

Según Camargo, el contrato fue firmado por el deportista y debe honrar su compromiso.

“Yo me responsabilizo de que él firmó ese contrato y está rubricado con mi firma hoja por hoja. Alguien está diciendo una mentira y no es Deportes Tolima, no es Gabriel Camargo”, aseguró el accionista del conjunto pijao.

Carlos González Puche, presidente de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), también se refirió al espinoso tema.

“Ese contrato es una eventualidad, porque usted no puede regular una situación antes de que suceda”, aseguró González Puche para quien la decisión del jugador de no renovar su contrato es suficiente razón para no ser obligado a seguir en las filas del Tolima.

Escuche completa estas entrevistas:

