Gamero se despidió de los jugadores de Tolima; solo falta el anuncio de Millonarios

El técnico Alberto Gamero se despidió en la mañana de este martes de toda la plantilla del Deportes Tolima en Ibagué. El estratega samario sería anunciado este martes en Millonarios como nuevo DT, luego de la salida de Jorge Luis Pinto.

Alberto Gamero ya vistió los colores de Millonarios, pero como jugador, entre 1988 y 1991. El ahora DT fue campeón de la estrella 13 de los ‘embajadores’ en la liga de 1988.

“Siempre lo he dicho, me trataron muy bien. Es duro este momento, pero uno tiene metas y otras cosas que influyen. Yo estoy seguro que me darían lo que yo quisiera para quedarme, pero no se trata de eso, yo no quería más ofrecimientos”, dijo, explicando que su decisión estuvo totalmente basada en volver a tener cercanía con su familia.

“Las puertas las quiero dejar abiertas, porque aquí viví feliz, mi familia estuvo feliz aquí”, agregó.

El mismo Gamero aseguró que su sueño era dirigir a Millonarios, club del que es hincha y con el que quedó campeón, además, sabiendo que el club bogotano le daba la oportunidad de estar cerca de su familia.

“Quería esta gran oportunidad de ir a un equipo como Millonarios, fui jugador y soy hincha. Tengo la posibilidad de estar en Bogotá, es lo que más me motiva, estar con mi familia y con mis nietos”, afirmó.

El presidente del cuadro ‘Pijao’, Gabriel Camargo, anunció oficialmente este martes que Gamero le brindo unas palabras sentidas a los jugadores en Ibagué, con las que les agradeció por los más de dos años al frente del club.

Ahora, solamente hace falta del anuncio oficial de Millonarios Fútbol Club sobre la contratación de Gamero como estratega del club, que se daría este mismo martes.

Con Deportes Tolima, Gamero quedó campeón de la Copa Colombia 2014 y del Torneo Apertura 2018.

