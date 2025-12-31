En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Plan Éxodo
UPC
Cifra desempleo
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Vías de Antioquia se encuentran totalmente habilitadas para el Plan Éxodo de fin de año

Vías de Antioquia se encuentran totalmente habilitadas para el Plan Éxodo de fin de año

Al menos 16 frentes con maquinaria amarilla se mantienen en vías con novedades, especialmente en el corredor hacia Urabá, donde se registran las de mayor magnitud.

Publicidad

Publicidad

Publicidad