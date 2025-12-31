Vías de Antioquia se encuentran totalmente habilitadas para el Plan Éxodo de fin de año

Después de casi 4 días de las afectaciones en la vía que comunica la ciudad de Medellín con el Urabá Antioqueño, y de cara al Plan Éxodo por fin de año, se intensifican las labores para permitir el paso por ambos carriles para miles de viajeros que tienen como destino esta zona del país.

Las labores de despeje en la vía Medellín – Urabá, avanzan de manera satisfactoria priorizando la atención de los derrumbes de mayor complejidad.

Como consecuencia, se registra flujo vehicular moderado y paso controlado a un solo carril en varios puntos del corredor.

‎En la variante de Fuemia, Unidad Funcional 2, jurisdicción del municipio de Dabeiba, se mantiene un cierre preventivo entre las 7:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, con pasos nocturnos temporales habilitados desde las 9:00 hasta las 10:00 de la noche y desde 2:00 hasta las 3:00 de la madrugada.



‎En este mismo sector, pero en la zona urbana de Dabeiba, persiste una afectación por socavación, razón por la cual las autoridades insisten a los viajeros en acatar de manera puntual las indicaciones de los controladores viales.‎

Por otra parte, la Unidad Funcional 01, que trabaja en el sector túnel falso de Uramita, el tránsito para los vehículos que transitan por esta zona, continúa con paso controlado a un solo carril, bajo supervisión del personal vial. ‎

Adicionalmente, entre el sector Guineales y el sector La Llorona se adelantan controles viales y cierres periódicos, debido a la remoción de múltiples derrumbes.

Luis Fernando Begué, gobernador encargado de Antioquia, aseguró que se mantienen 16 frentes con maquinaria amarilla en todo el departamento atendiendo emergencias. Sin embargo, hay garantía para la transitabilidad total.

"Los corredores viales con mayor afluencia de vehículos se encuentran completamente habilitados. Invitamos a todos los conductores de nuestro departamento a hacerlo con prudencia y a celebrar con moderación."‎‎

‎Las autoridades reiteran el llamado a los conductores para transitar con precaución, respetar la señalización y atender los controles de tráfico, con el fin de garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía.