Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy, miércoles 31 de diciembre de 2025

El Chance Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más llamativos en Colombia, gracias a su propuesta innovadora que fusiona el chance tradicional con la simbología de los signos del zodiaco.

Esta mezcla entre números, astrología y azar ha despertado el interés de miles de personas que buscan una alternativa diferente a los sorteos convencionales. Con reglas claras, fácil acceso y una dinámica distinta, el Super Astro Sol ofrece una experiencia atractiva para el público general que disfruta de opciones variadas dentro de los juegos de chance.



Número ganador de Super Astro Sol hoy, miércoles 31 de diciembre

El número ganador del chance Super Astro Sol de este miércoles 31 de diciembre de 2025 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol cuenta con una mecánica sencilla y flexible que permite múltiples combinaciones en cada apuesta. Para participar, el jugador debe seleccionar un número entre el 0000 y el 9999 y elegir uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

De forma opcional, el juego ofrece la modalidad “Todos los signos”, que permite apostar el mismo número con los doce signos al mismo tiempo, aumentando así las probabilidades de acierto. Además, cada apostador define el valor de su jugada y puede realizar hasta cuatro apuestas en un mismo tiquete, lo que brinda mayor flexibilidad al momento de jugar.



Valor de las apuestas

Uno de los principales atractivos del Chance Super Astro Sol es su accesibilidad, ya que se adapta a distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Todas las apuestas deben realizarse exclusivamente en puntos de venta autorizados, lo que garantiza seguridad, transparencia y respaldo en cada transacción.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Para reclamar un premio del Super Astro Sol, el ganador debe acercarse a un punto autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad junto con una fotocopia legible.

El procedimiento de cobro depende del valor del premio, calculado en Unidades de Valor Tributario (UVT):



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, con una antigüedad no mayor a 30 días.

Gracias a estas características, el Chance Super Astro Sol continúa posicionándose como una opción confiable, diferente y atractiva dentro del portafolio de juegos de azar en Colombia, al combinar facilidad de juego, accesibilidad y un formato innovador que atrae diariamente a miles de participantes.