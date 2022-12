Gobierno aumentará en $50 mil millones apoyo a deportistas de alto rendimiento

Santos dijo que no se van a disminuir los recursos para estos deportistas y que para el próximo año se aumentará en 50 mil millones de pesos.



“Al respecto les tengo buenas noticias: a pesar de que a este sector, como a todos, nos ha tocado bajarle un poco al presupuesto –por el apretón de gasto que hemos debido hacer ante la caída de los ingresos petroleros–, NO vamos a disminuir los recursos para apoyar a nuestros deportistas de alto rendimiento. Todo lo contrario: el próximo año los aumentaremos en 50 mil millones de pesos –lo que significará que casi llegaremos a los 110 mil millones de pesos”, aseguró.



Así mismo, el jefe de Estado indicó que se presentará otra vez al Congreso de la República la Ley del Deporte con el fin de garantizar recursos y medidas que apoyen a los deportistas.

“Actualmente, el proyecto de ley se está discutiendo y socializando en mesas de trabajo, donde escuchamos a todos los actores del sector deporte, incluidos, por supuesto, los deportistas”, informó.



En la ceremonia estuvo presente Mariana Pajón, doble medallista olímpica de oro en ciclismo BMX, y Óscar Figueroa, quien alcanzó el oro en levantamiento de pesas.



También asistió Yuri Alvear Orejulea y Yuberjen Martínez, preseas de plata en judo y boxeo, respectivamente. También estarán Ingrit Valencia, Luis Javier Mosquera, y Carlos Ramírez, quienes obtuvieron sendas medallas de bronce en boxeo, levantamiento de pesas y BMX, respectivamente. Durante la ceremonia, el Jefe del Estado entregará incentivos a los medallistas olímpicos.



En el acto no estuvo la atleta Caterine Ibargüen, medallista de oro en salto triple, quien se encuentra en Zurich, Suiza, donde este jueves 1º de septiembre, competirá en una etapa más de la Liga Diamante.