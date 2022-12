Gol de Perú a Colombia fue autogol de David Ospina, dice la FIFA

La FIFA considera que el gol de Perú en el empate a un gol contra Colombia fue un autogol del portero colombiano David Ospina y no se lo atribuye al delantero peruano Paolo Guerrero, quien ejecutó el lanzamiento al arco en un tiro libre indirecto.



Así figura en el informe del partido que aparece en el sitio web de la FIFA, lo que explica que el árbitro brasileño Sandro Ricci validara el tanto.



Guerrero explicó este miércoles en una conferencia de prensa que no se había percatado de que el juez había decretado un libre indirecto, al señalar juego peligroso en un lance en la frontal del área colombiana, y por eso no dudó en patear de manera directa a portería.



Sin embargo, Ospina intentó atajar el disparo y tocó con su mano el balón, lo que hizo que desviara su trayectoria antes de acabar en la red.



Aunque los jugadores colombianos protestaron la jugada en el momento, el brasileño Ricci se mantuvo firme en la decisión de validar el gol, que igualaba el tanto inicial del centrocampista colombiano James Rodríguez.



El empate permitió que Colombia se clasificara de manera directa al Mundial de Rusia 2018 y Perú accedió a la repesca, que jugará en noviembre contra Nueva Zelanda.



Si #Ospina no tocaba la pelota (el tiro libre era indirecto), #Chile jugaba repechaje y #Peru quedaba afuera. pic.twitter.com/jzdayGxMcb — Tomas Davila (@DavilaTomi) October 11, 2017