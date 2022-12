Gracias a Dios me pasó a mí y no a una de mis compañeras: Yoreli Rincón

“El dolor físico fue el día de la fractura, pero esto ya es más como sentimental y emocional e igual me estoy recuperando muy bien”, dijo.

Publicidad

“Más que el dolor de la lesión es el dolor por prepararse durante cuatro años y días antes del viaje perderse los juegos”, agregó. (Lea también: Yoreli Rincón se pierde los Juegos Olímpicos por lesión ).

La deportista además confesó que aunque ha intentado ver poca televisión para evitar las propagandas de los olímpicos “el fútbol se le ha enseñado a ser muy profesional y gracias a Dios en este momento fui yo y no una de mis compañeras, pero si yo estuviera en Río no me gustaría que una de mis compañeras no estuviera apoyando al equipo”.

Publicidad

Por último, dijo que ha tenido contacto con algunas de sus compañeras del equipo y espera tenga un gran desempeño en la competencia.

Publicidad

“Se les ve muy tranquilas y unidas, yo creo que ellas van a hacer un muy buen papel para nuestro país”, agregó.

Publicidad