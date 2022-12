Griezmann, dispuesto a jugar “en cualquier posición” del ataque del Barça

El francés Antoine Griezmann afirmó que se encuentra cómodo "en cualquier posición" del ataque del Barcelona, con el que hoy debutó en un partido amistoso que los culés perdieron por 2 a 1 ante el Chelsea.

Griezmann se mostró “contento” por disputar sus primeros minutos con la camiseta en un encuentro que calificó de “muy especial” pese a la derrota, y dijo tener “ganas de jugar más”, en declaraciones al término del choque disputado en Saitama (norte de Tokio) en el marco de la Copa Rakuten.

“Era nuestro primer partido, tenemos tiempo para mejorar y seguir trabajando”, dijo Griezmann, quien se refirió en concreto a aspectos del juego como la presión, algo que les reclamó en el descanso su técnico, Ernesto Valverde, según explicó el delantero francés.

El exjugador del Atlético de Madrid sufrió “una entrada bastante fea” durante el encuentro de la que aún se resentía tras el partido, según dijo, aunque “espera estar recuperado” para el próximo encuentro amistoso que el FC Barcelona jugará el sábado frente al Vissel Kobe nipón.

El holandés Frenkie De Jong, quien también disputó hoy su primeros minutos como jugador del Barça -una de las dos mitades del encuentro, al igual que Griezmann-, señaló por su parte que se sintió "muy cómodo" en el equipo desde su llegada este verano, y destacó la ayuda que le han prestado sus compañeros para integrarse en el vestuario, y en particular Sergio Busquets.

"Hay muchos grandes jugadores en nuestro centro del campo, pero no me asusta la competencia. De ser así no habría venido al Barça", afirmó De Jong al ser preguntado sobre la dificultad para hacerse con la titularidad en el equipo.

