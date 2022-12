Guardiola se fue con toda contra la FIFA; criticó los nominados a The Best

Luego de ser publicada la lista final de los nominados al Premio The Best de la FIFA al mejor jugador, Pep Guardiola, técnico del Manchester City, criticó la no inclusión este año de Bernardo Silva.

Según el español, Silva es uno de los jugadores que más merecimientos tiene para ser parte de los nominados en el The Best, teniendo en cuenta que es de los más ganadores en la pasada temporada.

Guardiola criticó la forma en la que se escogen los nominados al mejor jugador, pues, según el técnico de los ‘cityzens’, solamente importan los partidos que se disputen en Champions League, algo que no sería un nombramiento al mejor del año, sino al mejor del torneo de clubes europeos más importante del mundo.

"No diré que los diez nominados en el premio no se lo merecen, pero, por ejemplo, en los premios de la Premier League tuvimos cinco o seis nominaciones. Venimos de ganar cuatro títulos y no pudimos poner uno en esta lista (la Champions League). Quizás porque solo siete partidos importan, solo importa la Champions, para este premio solo son interesantes los octavos de final, cuartos de final, semifinales y la final. Cuando ganas la Champions League estás allí, los otros 10 u 11 meses nadie sabe nada", dijo el exentrenador del Barcelona en la rueda de prensa previa al partido entre el Manchester City y el Liverpool por la Community Shield.

Además, de manera irónica, resaltó que el City hizo una gran temporada, lo que lo llevó a ganar la Premier League con un total de 98 puntos, más de 20 unidades por encima del tercero y solamente seguido por el Liverpool, que terminó con 97, por lo que, aseguró, tenían que “llegar a los 250” para ser tenidos en cuenta en la FIFA.

"No creo que ningún jugador haya hecho una mejor temporada que Bernardo Silva en la 2018/19, en la que incluso ganó la Liga de las Naciones con Portugal. Tal vez tengamos que ganar cinco o seis títulos, o llegar a los 250 puntos en la clasificación para ser considerados en la siguiente”, resaltó.

