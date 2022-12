Hace años y años no veía jugar la Selección como lo hizo contra Venezuela: Maturana

El entrenador colombiano Francisco ‘Pacho’ Maturana, uno de los íconos de la dirección técnica en el país, pasó por los micrófonos de El Camerino de BLU Radio y habló sobre el presente de la Selección Colombia, específicamente de los amistosos contra Venezuela y Argentina, que se disputaron en territorio estadounidense.

“Para mí fue una buena noticia ver a la selección. Como que me reencontré con mi sensibilidad y sentí que hubo fútbol familiar y lo celebré (…) Queda la certeza que hay un futuro espléndido, si lo saben administrar porque está el material por encima de cualquier cosa. No solo buenos jugadores, sino buenas personas, gente respetuosa y leales”, dijo el estratega.

‘Pacho’, como es conocido en el mundo del fútbol, señaló que lo emocionó mucho ver la selección actual porque los jugadores que están son “seres humanos fantásticos” y dentro del terreno de juego dan todo por el bien del balompié nacional.

Salida de Pékerman

Maturana manifestó que no tiene conocimiento de lo que pasó con el profesor José Néstor Pékerman, pero que su salida la ve como producto de la terminación de un contrato y no “ha habido ningún rompimiento” ni con el país ni con la Federación Colombiana de Fútbol.

“Se terminó el contrato y él estaba en su derecho de decir si quería continuar. Los dirigentes están también en su derecho de decir si querían que él continuara. Yo no veo el drama, eso le pasó a José y pasa cada hora en el mundo del fútbol”, precisó.

El estratega, ganador de la Copa América de 2001 con Colombia, agregó que él no es dirigente, por lo que no puede decir si hubiese preferido que el técnico argentino siguiera o no al mando del equipo nacional. “Espero, como colombiano, siempre lo mejor porque es mi país y yo quiero mi país”, dijo.

Amistosos

Frente a los amistosos, Maturana hiso una comparación poco común y aseguró que los vio como un pantalón que nunca se pone y cuando decide hacerlo se encuentra 50.000 pesos.

“Pasa que a veces uno llega al closet, saca un pantalón que hace rato no se lo pone, se organiza y cuando mete la mano al bolsillo encuentra un billete de 50.000 pesos. A uno le da una alegría enorme”, dijo.

En ese sentido, el timonel colombiano puntualizó que la Selección que vio jugar contra Venezuela hace rato no la veía, por lo que le dio una alegría enorme y se emocionó demasiado, como un hincha más. Un aficionado al que se le infla el pecho de ver a su equipo.

“Lo digo sinceramente. Yo hacía años y años y años que no veía jugar a un equipo de Colombia de esa naturaleza y sobre todo sentir la comodidad de los jugadores. Sentir el orden natural, el goce y el disfrute (…) La forma como buscaron ese resultado y cómo se divirtieron. Esa pruebita es una factura de credibilidad. Es una selección para pelear con cualquiera”, indicó.

El técnico, de pasado en Once caldas y Atlético Nacional, precisó que no tiene ningún candidato para que llegue al banquillo tricolor, pues no es su problema, ya que para eso están los dirigentes, quienes, a su juicio, elegirán lo mejor para el balompié colombiano.

Quintero y James juntos

Finalmente, Maturana aseguró que James y Quintero son una gran dupla dentro de la Selección, pero que el fútbol de Colombia debe partir desde lo que sienta el entrenador, para que después se vea reflejado dentro del terreno de juego y así lleguen los resultados.