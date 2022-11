Hamilton logró la pole position 50 en Fórmula 1

La primera línea de la parrilla de salida de la prueba inaugural de la temporada en Melbourne será 100% Mercedes, con el alemán Nico Rosberg junto al vigente triple campeón del mundo, y la segunda 100% Ferrari, con el también alemán Sebastian Vettel delante del finlandés Kimi Räikkönen.

El nuevo sistema de clasificación, aprobado hace solo unas semanas, por el Grupo Estratégico de la F1, incitó a la mayoría de pilotos, entre ellos los dos de la Scuderia, a no luchar por la pole.

El objetivo era ahorrar neumáticos para la carrera del domingo, en la que los Mercedes parecen inalcanzables.

Más grave todavía, el nuevo formato -que elimina cada 90 segundos al piloto más lento, incluso si está mejorando su mejor vuelta- provocó críticas unánimes en las redes sociales.

Los dirigentes de las escuderías de la Fórmula 1 mantendrán una reunión el domingo para tratar el nuevo formato de la sesión de clasificación, que entró en vigor este sábado en medio de las críticas por parte de pilotos y aficionados.

"La F1 va a tener que pedir disculpas a las aficionados", dijo Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull Racing, resumiendo un sentimiento generalizado.

A cuatro minutos del final de la tercera serie de clasificación, Vettel y Räikkönen salieron de sus coches y fueron a pesarse, bajo la mirada de las cámaras.

"Para la gente en las gradas no creo que sea un ejemplo. A final de la sesión no había ningún coche en pista, mientras que los aficionados quieren que luchemos hasta el límite, cuando se suponía que la pista estaba mejor", añadió Vettel.

Y luego Rosberg ni siquiera trató de superar a Hamilton, que firmó la mejor vuelta en 1:23.837, a una velocidad promedio de 227,713 km/h, 360 milésimas menos que su compañero y rival preferido desde hace dos años.

El holandés Max Verstappen, la revelación de la pasada temporada, fue el otro gran protagonista de la jornada en su Toro Rosso con motor Ferrari. El piloto de 18 años saldrá desde el quinto lugar de la parrilla detrás de los Mercedes y los Ferrari, y por delante del brasileño Felipe Massa en el mejor de los dos Williams con motor Mercedes.

"He hecho algunas vueltas bastante sexis", declaró Hamilton al terminar. Con sus 50 poles, ya solo tiene por delante a dos monstruos sagrados de la Fórmula 1: el alemán Michael Schumacher (68) y el brasileño Ayrton Senna (65).

Conforme a los pronósticos, los primeros eliminados fueron los Manor (ex-Marussia) y los Sauber, acompañado de los debutantes de la escudería estadounidense Haas, en particular el francés Romain Grosjean.

"No me gusta este formato", afirmó sin rodeos el ex piloto de Lotus.

La primera víctima importante fue un piloto de Red Bull, el ruso Daniil Kvyat, que se quedó fuera en Q1 sin haber podido defender sus posibilidades, a causa del cronómetro y de las eliminaciones que caían cada 90 segundos.

El piloto español de McLaren, Fernando Alonso aludió a lo injusto del nuevo formato. "Creo que favorece a los equipos más fuertes y es un poco injusto para los equipos menos competitivos", opinó.

"No sé lo que ha pasado pero no es genial empezar así la temporada. Hay que sacar las lecciones de esta jornada", dijo Kvyat sin precisar si hablaba de su caso personal o del nuevo formato de clasificación. Probablemente de ambos.