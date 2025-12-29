En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Trump y Venezuela
Salario mínimo
Emergencia económica
Asamblea Constituyente

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Herido reconocido boxeador en accidente de tránsito; dos personas murieron

Herido reconocido boxeador en accidente de tránsito; dos personas murieron

Las autoridades informaron que el Lexus en el que viajaba el deportista "parecía sospechoso de ir superando el límite de velocidad, perdió el control durante un adelantamiento y se estrelló contra un camión que estaba parqueado".

Anthony Joshua y el grave accidente de tránsito ocurrido el 29 de diciembre
Anthony Joshua y el grave accidente de tránsito ocurrido el 29 de diciembre
Fotos: AFP y captura de video
Por: AFP
|
Actualizado: 29 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad