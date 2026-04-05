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Blu Radio  / Deportes  / Hincha del Alianza Lima murió en avalancha humana durante banderazo al equipo

Hincha del Alianza Lima murió en avalancha humana durante banderazo al equipo

La Policía reconoció que durante las dos primeras horas siguientes al incidente "hubo un desconcierto" generalizado, pero descartó que "parte de la tribuna había cedido, que había un desplome".

Murió hincha del Alianza Lima en avalancha humana
Murió hincha del Alianza Lima en avalancha humana
Foto: AFP
Por: EFE
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Actualizado: 5 de abr, 2026

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