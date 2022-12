Hoy estoy en el Deportivo Cali, pero no he decidido nada: Nicolás Benedetti

El mediocampista colombiano Nicolás Benedetti pasó por los micrófonos de El Camerino de BLU Radio, en donde se refirió al inicio de temporada del Deportivo Cali y su contundente victoria ante Bolívar por la Copa Suramericana.

“Después del parón que hubo (por el Mundial Rusia 2018) nos preparamos de la mejor manera, hicimos una buena pretemporada, el equipo trabajó muy bien y la victoria es el resultado de lo practicado en este mes y medio. Ahora viene el comienzo de la Liga este sábado y el partido de vuelta en Bolivia”, dijo.

Publicidad

“Trataremos de hacer un buen semestre, que con los refuerzos y el equipo que tenemos, haremos grandes cosas este año”, señaló.

Por otro lado, despejó las dudas sobre su futuro en el cuadro caleño tras los rumores de que podría irse al fútbol de los Estados Unidos.

“Todavía no ha decidido nada, hoy por hoy estoy en el Deportivo Cali y tengo la mente aquí, pero no tengo la plena certeza de si me voy a quedar o no, estoy analizando bien todos los panoramas”, afirmó.

Asimismo, habló sobre la llegada del exjugador de Atlético Nacional Macnelly Torres al conjunto azucarero, siendo una de las contrataciones mejor valoradas del mercado colombiano.

Publicidad

“Todos sabemos la calidad y la experiencia que puedo aportar un jugador como Macnelly. Me siento feliz de compartir camerino con un mediocampista de su talla y debo estar muy cerca de él porque es bueno recibir consejos de ese tipo de jugadores”, mencionó.