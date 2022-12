Implican a españoles Iker y De Gea en caso de red de prostitución internacional

Una testigo protegida en el caso de la trama de corrupción de menores presuntamente liderada por el empresario de cine porno Ignacio Allende, alias Torbe, ha implicado a los futbolistas Iker Muniain y David de Gea, al primero por abusar de ella durante un encuentro y al segundo por concertar esa cita.

Así consta en un informe policial entregado en el juzgado que lleva el caso publicado por eldiario.es y cuya autenticidad han confirmado fuentes policiales.

La testigo protegida, que es la víctima que desencadenó las pesquisas contra Torbe, explicó a la Policía que el director de cine porno la condujo, bajo la promesa de que cobraría bastante dinero, a un hotel madrileño de cinco estrellas, donde se encontró con otra mujer, con el delantero internacional del Athletic Club de Bilbao Iker Muniain y otro futbolista que no pudo identificar.

Según la declaración, Torbe les dijo a ella y a la otra mujer "que no se podían ir y que tendrían que hacer todo lo que ellos quisieran", amenazándolas, y también les especificó que "no grabaran nada para no afectar a sus carreras".

La testigo relata que ambas mujeres sufrieron "agresiones físicas y sexuales", ya que "si se negaban eran agredidas físicamente por ambos" hombres, y que además no cobraron nada porque todas las ganancias se las llevó el director y actor porno Torbe.

Durante su declaración a la Policía la mujer asegura que el encuentro había sido promovido por David de Gea, actualmente portero del Manchester United y de la selección española que está en Francia para disputar la Eurocopa, que "sería la persona que habría sufragado los gastos de ese evento ese día".

El actor, director y productor de cine porno Ignacio Allende Fernández, conocido como Torbe, fue arrestado el pasado mes de abril junto a otras cinco personas por obligar a menores a participar en videos pornográficos.

El juez de guardia decretó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza por los delitos de pornografía, trata de seres humanos, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública.