Increíble que en tres ciudades no pueda haber fútbol por horarios: Salazar

Fernando Salazar, mayor accionista de Rionegro Águilas, habló en Blog Deportivo sobre los reclamos que ha hecho sobre la programación de partidos en horarios que resultan peligrosos para la salud de los jugadores, luego de que David Contreras, jugador del club antioqueño que tuvo que salir del partido al minuto 41 de la primera parte por un fuerte golpe de calor.

“Más que una reclamación, di los argumentos del caso para hacer caer en cuenta y denotar lo peligroso que puede ser jugar a las 3:00 de la tarde en Barrancabermeja. Hay temperaturas y ciudades que se convierten en un riesgo inminente para la integridad de los deportistas”, explicó el presidente de Rionegro Águilas.

Publicidad

Vea aquí: Se me fueron las luces y no recuerdo nada por la temperatura: David Contreras

Además, resaltó su queja por las plazas en el Fútbol Profesional Colombiano que no cuentan con las condiciones apropiadas para recibir partidos en cada jornada de la Liga Águila.

“Si hay algún equipo que no tenga habilitada la plaza por temas de iluminación, simplemente debe buscar otra que permita la programación de los partidos en los horarios que sean convenientes, no en un horario que sea beneficioso para los intereses de un equipo en particular o algún tema puntual de descenso o aspiración al título”, dijo.

Por ahora, el tema ya es de conocimiento en la Dimayor, por lo que será tocado en la asamblea extraordinaria del próximo 1 de agosto.

Publicidad

Escuche la entrevista completa con el presidente de Rionegro Águilas en Blog Deportivo aquí:

Publicidad