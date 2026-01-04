En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro, CAPTURADO
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Inter vence al Bolonia y recupera el liderato de la Serie A con gol y asistencia de Lautaro Martínez

Inter vence al Bolonia y recupera el liderato de la Serie A con gol y asistencia de Lautaro Martínez

"Teníamos un plan y lo aplicamos a la perfección, es un gran motivo de satisfacción", celebró "El Toro" tras el partido.

Inter vence al Bolonia y recupera el liderato de la Serie A con gol y asistencia de Lautaro Martínez
Inter vence al Bolonia y recupera el liderato de la Serie A con gol y asistencia de Lautaro Martínez
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 4 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad