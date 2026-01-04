Inter vence al Bolonia y recupera el liderato de la Serie A con gol y asistencia de Lautaro Martínez

El Inter de Milán se impuso este domingo 3-1 al Bolonia en la 18ª jornada de Serie A y recuperó el liderato con gol y asistencia del argentino Lautaro Martínez. El fin de semana en el Calcio no despejó el apelotonamiento de equipos en la zona alta.

Con 39 puntos los Nerazzurri recuperan la primera posición, que estaba desde el viernes en manos de sus vecino y acérrimo rival AC Milan, segundo clasificado con 38 puntos. Detrás está el vigente campeón Nápoles (37 puntos), que venció este domingo 2-0 a la Lazio para seguir en la lucha por el Scudetto.

Así, los hombres entrenados por el rumano Cristian Chivu saltaron al césped de San Siro conocedores de los resultados de sus rivales y obligados a ganar.

El capitán Lautaro Martínez asistió al polaco Piotr Zielinski (39') en la primera mitad y anotó inmediatamente después de la reanudación (48') para encauzar una victoria decorada por el francés Marcus Thuram (74'). El argentino Santiago Castro recortó para los visitantes en la recta final (83').



"Teníamos un plan y lo aplicamos a la perfección, es un gran motivo de satisfacción", celebró "El Toro" tras el partido.

El miércoles, el Inter visitará Parma para disputar el encuentro de la 19ª fecha, aplazado por la Supercopa, antes de recibir el próximo domingo al Nápoles, un duelo con aires de "final" por el título.

Los hombres de Antonio Conte habían cumplido horas antes bajo una lluvia por momentos torrencial, con goles de Leonardo Spinazzola (13') y Amir Rrahmani (32').

Fiorentina vuelve a ganar

El equipo del sur del Italia, aún sin Kevin De Bruyne ni André-Frank Zambo Anguissa también tiene un compromiso previo al gran duelo de San Siro, y recibirá en el estadio Diego Armando Maradona al Verona el miércoles.

El entrenador de la Lazio, Maurizio Sarri se sentó en el banquillo tras someterse la semana pasada a una intervención quirúrgica para corregir un trastorno del ritmo cardíaco.

Con esta derrota, la sexta de la temporada, el equipo romano retrocede al noveno puesto de la clasificación, con 24 puntos, cada vez más lejos de la pelea por los puestos de Champions.

La Lazio, además, terminó el partido con nueve jugadores tras las expulsiones de Tijjani Noslin (81’) y Adam Marusic (89’), este último por pelearse con el defensor del Nápoles Pasquale Mazzocchi, que también fue expulsado.

En otro de los partidos disputados este domingo, la Fiorentina logró sumar su segunda victoria de la temporada al imponerse 1-0 al Cremonese, gracias a un gol en el tiempo añadido de Moise Kean (90+2').

La Viola sigue en puestos de descenso con 12 puntos, pero se acerca a solo tres del Génova (17º), primer equipo en los puestos de permanencia.

También en la zona roja y empatado a puntos con la Fiorentina queda el Hellas Verona, que perdió en su cancha 3-0 contra Torino. El primer gol de los visitantes fue obra del argentino Giovanni Simeone, que suma 5 dianas en Serie A.