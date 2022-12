Jaguares tiene ventaja en esa temperatura, allá muele a sus rivales: Tulio Gómez

Tulio Gómez, presidente del América, se refirió en El Camerino al descontento que hay en varios clubes por la programación de la última jornada en la que Jaguares jugará a las 3:30 de la tarde.

“Nosotros pedíamos que el partido se jugara a las 6 no a las 3 de la tarde, primero porque hace un sol muy bravo y Jaguares tiene ventaja en esa temperatura tan horrible, y segundo porque vamos a tener 39 mil personas en el estadio Pascual Guerrero y la logística se dificulta a esa hora”, dijo.

Gómez dijo que Dimayor alega que las luces no son los suficientemente potentes para que el partido pueda ser transmitido por televisión.

Los partidos que fueron programados el sábado 18 de noviembre a las 3 de la tarde son Once Caldas vs. Cortuluá, América de Cali vs. Atlético Bucaramanga, Jaguares vs. Rionegro Águilas, Atlético Huila vs. Tigres, Atlético Nacional vs. Independiente Medellín y Envigado vs. Patriotas.

Los encuentros en los que Jaguares actúa de local se disputan, por lo general, a las 3:30 de la tarde debido a que no poseen con las luminarias adecuadas para jugar en la noche.

