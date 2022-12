James quiere jugar más y lo entiendo: Zidane le da la razón al colombiano

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, le dio la razón y se puso del lado del volante colombiano James Rodríguez, quien ha mostrado en varias oportunidades su descontento por la falta de minutos en el cuadro español.

“Quiere jugar más y lo entiendo. Pero James está aquí, está entrenando. Estamos todos aquí y tenemos que seguir", explicó el entrenador francés.

Las sorprendentes declaraciones de Zidane, quien ha relegado al colombiano en la mayoría de los juegos del conjunto madridista, se dieron antes del juego ante el Getafe, que puede significar un paso importante de cara al título.

Asimismo, el técnico habló de la inmensa posibilidad que tiene el Real Madrid de quedarse con LaLiga en la presente temporada, tras sus buenos resultados y los traspiés del Barcelona en las últimas jornadas del campeonato español.

"Quedan seis partidos, 18 puntos. Matemáticamente, hasta que seamos campeones, no puedes decir nada. Estamos bien, pero hay que seguir. Los rivales van a hacer todo lo posible para ganar esta liga. Nada de confianza, nada de decir que esto se acabó. Para nada", afirmó Zidane.

"Además, he vivido como jugador esta situación. Y yo hablo también de una cosa que he vivido, de una experiencia. Y los jugadores saben muy bien que aún no hemos ganado nada", añadió.

El Real Madrid recibe al quinto de LaLiga y candidato a la Europa League, Getafe este jueves en la 33ª jornada de Liga, con la esperanza de colocarse con cuatro puntos de ventaja sobre su rival FC Barcelona al frente de la clasificación.

