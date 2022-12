James Rodríguez le dijo a Queiroz que no irá a la Selección Colombia a ser suplente

El director de Blog Deportivo, Javier Hernández Bonnet, entregó detalles de la reunión que tuvo James Rodríguez, el técnico Carlos Queiroz y Mario Alberto Yepes, miembro de la Federación Colombiana de Fútbol, en la que el 10 le dijo que “no irá a la Selección Colombia para ser suplente”.

Publicidad

“La reunión fue amable, pero no se llegó a ningún acuerdo. Esta noticia me la dio un directivo oficial, Queiroz dijo que no podía asegurarle titularidad a James y él le dijo que no venía a la Selección a ser suplente”, reveló Javier Hernández Bonnet en Blog Deportivo.

Hay que recordar que la convocatoria de Carlos Queiroz para la primera fecha de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2020 saldrá en aproximadamente 15 días, antes del juego frente a Venezuela el próximo 23 de marzo.

Escuche el audio completo de esta noticia en Blog Deportivo aquí:

Publicidad