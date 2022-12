"James se va a quedar": Zinedine Zidane

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, elogió los minutos que tuvo el colombiano James Rodríguez en la victoria ante el Celta de Vigo, y aseguró que "se va a quedar", descartando que en las últimas horas del mercado vaya a protagonizar un traspaso millonario.

"He visto bien a James, no es fácil cuando entras a un partido y tienes que marcar la diferencia. Le he visto bien metido y se va a quedar", aseguró en sala de prensa.

Zidane destacó junto a James la participación de los cambios con la entrada de Lucas Vázquez y al final del dominicano Mariano. "Los cambios sirven para eso, para aportar algo y lo hicieron. En general podemos hacerlo mucho mejor, ha sido un partido así, pero puede pasar. Con lo que me quedo es que hemos creído hasta el final y conseguimos los tres puntos, que es lo más importante".

No buscó excusas Zidane para justificar las rachas de mal juego de su equipo. "El calor era para los dos equipos y hemos tenido que sufrir ante un rival mucho mejor de lo que esperaba, sobre todo ofensivamente. Nos han metido en dificultades".

"No puedes ganar siempre los partidos fácilmente, además nunca tienes un partido fácil. Hoy ha sido al contrario, por eso me quedo con los tres puntos y la actitud de los jugadores que han creído hasta el final. A veces están cansados pero todos han estado concentrados hasta el final y conseguimos lo que buscábamos".

Preguntado por Álvaro Morata dejó buenas palabras al autor del primer tanto. "Ha tenido una actuación muy buena y completa. Ha marcado un gol y pudo marcar el segundo y también el tercero. Estoy contento con su actuación".