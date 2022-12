James sería el ‘bombazo’ de Zidane en la final de la Champions ante Juventus

Este sábado 3 de junio el planeta será testigo del choque de dos gigantes europeos, cuando Madrid y Juventus busquen quedarse con la ‘orejona’, la copa más importante de clubes en todo el mundo.

Zidane, entrenador que busca hacer el doblete con el Madrid y lograr la duodécima Champions, se juega un partido aparte, pues podría hacer historia al lograr que un club repita campeonato por primera vez en la historia de la competición, desde que pasó a llamarse Liga de Campeones en la temporada 1992-93.

Para ello, el entrenador francés tendrá que decidir sus 18 ‘combatientes’, 11 titulares y 7 más para el banco, para la final en Cardiff.

La decisión del entrenador no es nada fácil si se tiene en cuenta la amplia plantilla de jugadores con que cuenta la ‘Casa Blanca’. Sin embargo, hay unos que para Zidane son “intocables”, tanto dentro de la cancha como en el banquillo.

Según el diario Marca , James sería uno de los grandes damnificados en esa elección de los 18 de la final ante la ‘Juve’, ya que, no solo no sería titular, sino que además podría no aparecer ni siquiera en el banquillo madridista.

“Keylor, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Benzema y Cristiano serán los que salten al césped del Millennium a escuchar el mítico himno de la Champions”, dice el diario español.

Además los presentes en el banco serían: Casilla, portero suplente; Nacho, central intocable por Zidane; Kovacic, primer medio entre los suplentes; Bale, fijo en el banco, y Morata, ‘9’ suplente.

Así las cosas, faltarían dos plazas para cubrir los 18 permitidos que serían para Danilo, ya que Carvajal sale de una lesión, y el canterano Asensio, jugador al que Zidane le tiene mucha confianza.

En ese sentido, se quedarían por fuera, además de Yáñez, Coentrao y Mariano, por lesión; Lucas Vázquez, Pepe y James Rodríguez.

El panorama no podría ser peor para el colombiano de cara a una eventual despedida del club blanco de la capital española.

