James tenía que dar un poco más de sí en el Real Madrid: Edwin Congo

El exjugador colombiano Edwin Congo habló en el programa de televisión español El Chiringuito sobre la salida de James Rodríguez del Real Madrid y su actualidad en el Bayern Múnich.

“James se fue del Real Madrid porque quiso. Yo quería que no se fuera. Me parece que la zurda que tiene se hubiese podido aprovechar y él tiene cabida en cualquier equipo del mundo, sin embargo, James tenía que dar un poco más de sí (...) Él tiene espacio en el Madrid”, señaló.

Asimismo, Congo se refirió a la actual situación que vive el conjunto blanco y las palabras del entrenador, Zinedine Zidane, al decir que no quiere ningún refuerzo en este mercado de invierno.

“Lo que él quiere decir es que en este momento tiene su plantilla y confía en ella. Yo creo que ha sido tajante en decir que cree en los suyos y que espera a final de temporada (…) El técnico como tal un problema grande, todo el mundo lo sabe. Ahora mismo él lo que quiere es centrarse en el equipo, trabajar y mejorar”, afirmó.

Por último, el exjugador del Once Caldas comentó sobre las características de Yerry Mina y su posible llegada al Barcelona en este mercado invernal.



“Mina, para su posición, tiene unas características muy peculiares. Tú no puedes ser central y ser goleador, esto no es algo muy usual, que un jugador anote goles, que tenga salida y que sea extremadamente alto”, añadió.



