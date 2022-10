"James tiene que hacer cosas en defensa", señala Zidane

"Lo que me interesa es que juegue bien para el equipo. Tiene talento, pero luego tiene que tiene que hacer cosas en defensa, como todos", dijo sobre el internacional colombiano, en el centro de las críticas en las últimas semanas.

Publicidad

Zidane no confirmó que James sustituya a Gareth Bale, lesionado, en el once titular: "Eso lo veremos mañana. Creo que ha hecho una buena semana la línea es que la semana que viene este con el grupo".

El técnico francés, que lleva un mes en el cargo, analizó el estado de forma de algunos de sus jugadores.

Publicidad

"No ha perdido capacidad goleadora, no ha perdido nada. Está bien y está trabajando muy bien como todos; sólo necesitaba trabajar más. Está contento con el trabajo", dijo sobre Cristiano Ronaldo, ineficaz el domingo pasado en el empate 1-1 ante el Betis.

Publicidad

También habló de los problemas judiciales de su compatriota Karim Benzema, imputado en Francia por un caso de soborno a su compañero de selección Mathieu Valbuena.

"En cuanto a su caso y sus problemas personales, espero que se arreglen cuanto antes. Lo que me interesa de él es que no le veo más preocupado ahora mismo. Está concentrado en el campo y en marcar", señaló sobre el 9, autor de 17 goles en 16 partidos en la actual Liga, a pesar de haber estado dos meses lesionado.

Publicidad

Luego se mostró escueto a la hora de ofrecer la receta para ganar al Espanyol: "¿Qué hacer? Meter goles. Ya está. Entrar fuerte en el partido".

Publicidad

Tercero a cuatro puntos (44), el Real Madrid sueña con un empate entre Barcelona (1º) y Atlético (2º), ambos con 48, que le motive para culminar la faena el domingo ante el Espanyol (13º) y volver a acercarse a la cabeza de la Liga.