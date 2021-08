Benjamin Whittaker, criticado por feo gesto al ganar medalla de plata en los Juegos Olímpicos

El boxeador británico Benjamin Whittaker ganó la medalla de plata en la categoría de semipesado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sin embargo, esto no bastó para que el deportista estuviera feliz, pues durante la premiación se notó descontento.

Para Whittaker su triunfo representó un fracaso en su carrera. Por ello, en el podio decidió no colgarse en el cuello su medalla y optó por guardarla en el bolsillo.

Pese a esto, más tarde Benjamin se arrepintió y lo explicó ante los medios de comunicación: "Lo hice por todos en casa, me sentí como un fracasado". Luego agregó: "En ese momento debí de haberme puesto esta hermosa medalla de plata alrededor del cuello y sonreír, porque esto no es solo para mí, es por mi país".

Además, justificó su acción explicando que no sabe lidiar con la derrota.

"Cuando estoy jugando FIFA con mis compañeros y pierdo, no les hablo durante las próximas horas. Siempre he sido así, desde que era niño, así que, por favor, espero que comprendan que no buscaba faltarle el respeto a alguien", manifestó.