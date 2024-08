Ángel Barajas: el medallista olímpico que tuvo como respaldo a su hermano con dos trabajos

El 5 de agosto de 2024 quedará en la historia del deporte colombiano por la medalla de plata que consiguió Ángel Barajas en la gimnasia artística a sus 17 años en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Detrás de cada deportista que logra el éxito hay un grupo de personas que lo rodearon desde su niñez y se esforzaron para que lograra su sueño de ser medallista olímpico. En el caso del Ángel de la gimnasia, uno de ellos es Jeisson Barajas, uno de los hermanos del gimnasta menor de edad, quien no dudó en empezar a trabajar desde temprana edad para portar económicamente en la casa y, por su puesto, a todo lo que necesitara el colombiano más joven en ganar una presea en unos Juegos olímpicos en la historia del país.

Hermano de Ángel Barajas tiene dos trabajos

En entrevista con Blog Deportivo, Jeisson Barajas comentó que la fiesta se vivió en Cúcuta, pues no pudo viajar con su madre y su tío a apoyar a u hermano, pues debía seguir cumpliendo con sus compromisos laborales, pues tiene dos trabajos.

"Estoy orgulloso, es una felicidad inexplicable. Toda la familia se unió par apoyar a Ángel (...) Gracias a Dios tengo dos trabajos y apoyo en lo que más pueda acá en la casa, colaborándoles a mi mamá, mi abuela y mis hermanos", dijo.

El esfuerzo de Jeisson se debe porque su mamá y su abuela "les dieron todo" cuando eran pequeños y, según él, es el momento de retribuirles todo lo que han hecho cuando ellos eran niños, después de la separación de sus padres.

"Nunca nos faltó nada y ahora que yo puedo retribuirles, que tengo dos trabajos, los puedo ayudar económicamente", añadió.

¿Cuáles son los dos trabajos del hermano de Ángel Barajas?

El hermano "del medio" de Ángel Barajas trabaja como asesor comercial de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche. El segundo empleo es como cajero de una discoteca los viernes y sábado,

"Todo el día me la paso ocupado todo. Todo el día hasta el día domingo, que es mi único día de descanso. Me tocó decirle a la jefe que no podía ir porque apenas terminó el evento me llamaba un periodista y luego el otro", añadió.