El fresquito de Javier Hernández Bonnet por eliminación de Mascherano en Olímpicos

Este viernes, 2 de agosto, se concretó la eliminación de la Selección de Argentina de los Juegos Olímpicos de París 2024 luego de perder en los cuartos de final contra Francia por la mínima diferencia. A propósito, el director de Blog Deportivo, Javier Hernández Bonnet, recordó una anécdota con el ahora entrenador de la sub 23, Javier Mascherano.

El también presentador de deportes de Noticias Caracol recordó que luego de un partido en el estadio El Campín entre la Selección Colombia y Argentina, el periodista John Reyes fue a buscar la reacción de un futbolista de la albiceleste, pero terminó siendo escupido por parte de Mascherano sin ninguna explicación.

"Va y le va a tomar la declaración a un jugador de Argentina, que había acabado de ganar el partido, que no tenía porqué tener ningún resentimiento. Cuando va a hablar con él, ni le dirige la palabra, ni lo mira, sino que lo escupe, le tira un salivazo en la cara", detalló Hernández Bonnet en Blog Deportivo.

Aunque el comunicador manifestó que es una anécdota "que se sale de lo profesional", lo compartió con los oyentes por la situación que se estaba presentando en los Olímpicos de París 2024. Además, afirmó que son pocas las personas a las que les tiene rencor, pues su madre le enseñó que eso no tiene sentido y es desgastante.

Javier Mascherano, DT de Argentina en los Olímpicos Foto: AFP

"Este resultado, más que la eliminación de Argentina es de Mascherano y me acuerdo de esa humillante situación con John Reyes", añadió.

También opinó que el periodista involucrado en esa situación con el exjugador argentino es una persona integral y no había ningún hecho como antecedente para que al ahora entrenador de la albiceleste sub 23 reaccionara de esa manera años atrás.

"Me parece que fue una bronca personal, no hacia John Reyes, sino hacia un colombiano común y corriente. No le gustan los colombianos al señor Mascherano", concluyó Hernández Bonnet.