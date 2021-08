La clasificación de Bernardo Tobar a Tokio 2020 la consiguió la Federación: presidente Fedetiro

Alex Tanaka, presidente de la Federación Colombiana de Tiro Deportivo, habló en Blog Deportivo sobre la polémica con el deportista Bernardo Tobar, quien aseguró que el dirigente fue a “pasear” a los Juegos Olímpicos y no le permitieron ir a Tokio 2020 con su entrenadora, sino que lo acompañó un cubano, quien no tenía la misma metodología que venía trabajando el deportista.

“Mi presencia en los Juegos Olímpicos no va solo como delgado, sino con miras a preparar el próximo ciclo Olímpico. Allí uno se reúne con los homólogos, donde uno puede interceder para futuros eventos”, dijo.

Además, manifestó que la clasificación de Tobar fue gracias a la Federación, “porque si no hacemos lo suficiente, no nos dan la plaza para tiro. Desafortunadamente nos la dieron tarde”.

Con relación al técnico cubano que acompañó a Tobar, contó que trabaja con la Federación desde hace 12 años y “que ningún entrenador le puede hacer ningún cambio en los Juegos Olímpicos”, porque ya se va a competir y no a practicar.

También indicó que cuando llegó a Tokio, Tobar había sacado un comunicado en el que no quería “que yo no le hablará, que él hacía todo solo. En víspera de eso, yo no iba a llegar a un enfrentamiento con él”.

Escuche la entrevista completa en Blog Deportivo:

Publicidad

Escuche y siga La Intérprete en Spotify: