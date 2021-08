Entrenadora de Bernardo Tobar: él compite con armas de hace 25 años; no recibió apoyo de Fedetiro

Alejandra Riveros, entrenadora del deportista olímpico Bernardo Tobar, explicó en Blog Deportivo porqué no fue pudo acompañar al representante de Colombia en Tiro Deportivo y denunció que la Federación no lo ha apoyado, pues compitió en Tokio 2020 con armas de hace 25 años.

Riveros contó que la Federación Colombiana de Tiro y Caza Deportivo (Fedetiro) decidió que debía viajar un entrenador cubano para acompañar a Tobar y que ellos aceptaron esa decisión para no afectar la presencia del deportista en los Olímpicos.

“Esto lo impuso la Federación para poder aceptar el cupo que él se había ganado. Es una tristeza no poder estar como entrenadora al final del proceso", dijo.

Asimismo, reveló que Bernardo Tobar no pudo entrenar en el campo deportivo de Tokyo, porque “nos dijeron del Comité Olímpico que no les permitían entrar a la Villa Olímpica cinco días antes, pero nosotros sabemos que no era así”.

“No pudo hacer los entrenamientos libres que pudieron hacer los otros 26 competidores del mundo. Insistimos para que pudiera viajar antes, pero nos negaron el viaje”, añadió.

Riveros también aseguró que Fedetiro no acompañó la preparación de Tobar a los Olímpicos, y que fue principalmente de él y el Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca (InderValle).

“La Federación se sumó en el momento en que supieron de la confirmación del cupo de Bernardo, es decir hace dos meses", manifestó.

"Bernardo compite con armas de hace 25 años, cómo va a quedar de primero y tiene que irse a Europa a competir porque aquí no consigue un tiro", agregó.

Alejandra Riveros indicó que el deportista colombiano “se despidió de los campos deportivos, cansado de luchar contra la corriente, que nadie es profeta en su tierra”.

Escuche la entrevista completa en Blog Deportivo: