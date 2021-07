Todos quieren ganar, no le tengo miedo a nadie: Anthony Zambrano sueña con triunfar en los Olímpicos

Anthony Zambrano es uno de los candidatos al oro olímpico en los 400 metros planos de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, lo que sería un hazaña inédita para un sudamericano, pues ningún atleta de la región ha ganado una prueba de velocidad. El colombiano habló de sus aspiraciones en esa disciplina y en en el relevo 4x400.

"En los 400 metros planos quiero ser finalista y en la final que que Dios me dé lo que me merezco (...) Después me toca luchar una final con mis compañeros en los 4x400”, dijo.

Zambrano, quien tiene una marca personal de 44.15, manifestó que las competencias en las que ha participado en este 2021 lo han preparado de la mejor manera para afrontar los Olímpicos .

"Mis entrenos son objetivos para afrontar las competencias. Estoy claro en lo que quiero, en la pista. Que se venga lo que tenga que venir (...) Todos quieren ganar, no le tengo miedo a nadie, todos tenemos lo mismo y somos seres humanos", comentó.

El 31 de julio, el colombiano disputará la primera ronda de los 400 metros planos, mientras que el 6 de agosto estará en la fase de clasificación de los relevos 4x400.

Escuche a Anthony Zambrano en el audio adjunto: