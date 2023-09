No activar

Jugadoras de la selección española insisten a la RFEF que no acudirán a la próxima convocatoria A su vez once miembros del cuerpo técnico de la selección, entre los que no estaba Jorge Vilda, pero sí Montse Tomé, su segunda entonces, pusieron sus cargos a disposición de la RFEF en apoyo a Jenni Hermoso y al resto de internacionales.