Jugaron sucio, nunca tuvieron otra opción: Dani Alves sobre Real Madrid de Mourinho

Dani Alves suele ser polémico y no se guarda nada a la hora de entregar sus opiniones. Esta vez las declaraciones que causaron controversia se referían a José Mourinho y el periodo que entrenó al Real Madrid, en el que hubo una seguidilla de varios clásicos frente al Barcelona.

“El Madrid de Mourinho no sabía perder. Jugó sucio", dijo el considerado uno de los mejores laterales de la historia sobre el portugués, de quien agregó, además, que la relación era mala, pero no por él.

“Mi relación con Mourinho no ha sido buena, pero no por mi culpa. Además, él no ha inventado el fútbol", señaló en una entrevista con el diario Marca.

Dani Alves logró 23 títulos en su etapa en el Barcelona y tiene 41 en toda su carrera, siendo el jugador más ganador de toda la historia.

No jugaron súcio, no podian hacer otra cosa.... nunca tivieron otra opcion!! 😂 https://t.co/HcnQ7LXcQr — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) April 19, 2020

