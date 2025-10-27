La 'Juve' confirmó la salida del croata Igor Tudor: ¿Quién será su nuevo entrenador?

La Juventus vive días turbulentos en Turín. Este lunes, el club confirmó la salida del técnico croata Igor Tudor, tras una racha negativa de ocho partidos sin conocer la victoria. La derrota del domingo frente al Lazio fue la gota que rebosó la copa en un vestuario que ya mostraba señales de desgaste. Su lugar será ocupado, de forma provisional, por Massimo Brambilla, actual entrenador del Juventus Next-Gen, filial que milita en la Serie C.

El anuncio se hizo oficial mediante un comunicado en el que el club agradeció al croata y a su cuerpo técnico —compuesto por Ivan Javorcic, Tomislav Rogic y Riccardo Ragnacci— por la dedicación mostrada durante su etapa al frente del equipo. Sin embargo, los resultados recientes pesaron más que las buenas intenciones: la ‘Vecchia Signora’ lleva casi dos meses sin celebrar una victoria.



Juventus entra en crisis de resultados y busca un nuevo rumbo

La caída frente al Lazio (1-0) marcó el punto final para Tudor, quien no pudo revertir el mal momento del equipo. Desde el triunfo ante el Inter de Milán el pasado 13 de septiembre, la Juventus acumuló cinco empates y tres derrotas consecutivas. El juego perdió intensidad, la defensa se volvió vulnerable y la afición empezó a impacientarse.

El técnico croata había asumido el mando en marzo, luego del despido de Thiago Motta, con un contrato inicial hasta final de temporada. Su buena actuación en esas semanas —donde consiguió clasificar al equipo a la Champions League— le valió una renovación hasta 2027. Sin embargo, el equipo no logró consolidar una idea de juego sólida y su desempeño en los últimos compromisos fue irregular.

Pese a la crisis, la Juventus tuvo momentos competitivos, como la ajustada derrota ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, donde mostró orden y carácter. No obstante, la falta de contundencia en el ataque y la presión por los resultados terminaron pasando factura.



Derrota de la 'Juve' ante Lazio Foto: AFP

Massimo Brambilla, el elegido para dirigir temporalmente a la ‘Vecchia Signora’

El relevo inmediato en el banquillo será Massimo Brambilla, entrenador del Juventus Next-Gen, quien dirigirá al primer equipo mientras la directiva define un nuevo proyecto deportivo. Brambilla, conocido por su trabajo con jóvenes promesas, debutará este miércoles en el Juventus Stadium ante el Udinese.

Por ahora, la Juve busca recuperar confianza y estabilidad, mientras la hinchada espera que este cambio marque un nuevo comienzo para uno de los clubes más emblemáticos de Italia.