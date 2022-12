La altura me ha costado un poco, pero es normal, me adaptaré: Roberto Ovelar

Roberto Ovelar, flamante incorporación de Millonarios, contó en El Camerino cómo ha sido su proceso de adaptación en el club embajador.

“Hay muy buenos seres humanos, acá priorizan mucho lo que es el ser humano y después lo deportivo. Con esfuerzo y compromiso se pueden lograr muchas cosas”, aseguró.

Confesó que la parte física le ha costado un poco, pero sabe que con el pasar de los días todo mejorará: “la altura sí me está costando un poquito, pero eso es normal, y ahí estoy adaptándome, todo es un proceso para poder ponerme a punto”.

También reveló las razones por las que escogió Millonarios como su nuevo equipo tras su paso por el Junior de Barranquilla.

“Escogí Millonarios porque me parece una institución muy grande, ganadora, he tenido ofertas de otros equipos, pero esta fue la mejor en muchos sentidos, estoy muy feliz. En estos pocos días que llevo acá me recibieron de la mejor manera, me trataron super bien, me corresponde a mi entrenarme y entregar lo mejor a la institución”, indicó.

Dijo que todavía no han hablado de los objetivos para esta temporada, pero es algo que tratarán tan pronto Miguel Ángel Russo llegue.

“Tiene que haber objetivos individuales y colectivos, eso es importante siempre, cuando llegue el profe se va hablar de esas cosas y como grupo también debemos charlar de cara a lo que se viene”, sostuvo.

También tuvo palabras sobre el grupo que enfrentará Millonarios en la Copa Libertadores donde comparte con Corinthians, Independiente y Deportivo Lara.

“Es duro, pero hoy por hoy el fútbol es muy parejo, uno no se puede confiar, tenemos que prepararnos bien, mentalizarnos de que no va a ser fácil, pero pelearemos ese campeonato y ojalá que podamos ganar”, concluyó.