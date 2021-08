La boxeadora Ingrit Valencia denuncia que fue víctima de estafa al comprar su casa en Ibagué

La boxeadora Ingrit Valencia, quien fue medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y estuvo en Tokio 2020, denunció que fue víctima de estafa al comprar su casa en Ibagué y ahora, el verdadero dueño, reclama que se la devuelva.

“Con todas las medallas que he obtenido, desde Río para acá, tuve la oportunidad de ahorrar un dinero para comprar una casa. Había una en remate en Ibagué, me interesó, hice el negocio con esa persona, que dijo que era el secuestre de la casa, y le di 150 millones de pesos”, relató la deportista olímpica.

Valencia asegura que después de entregar el dinero, el sujeto le entregó las llaves de la casa y allí lleva viviendo “prácticamente un año”. Sin embargo, luego de llegar de los Olímpicos de Tokio, se encontró con una carta de desalojo y “el verdadero dueño está pidiendo la casa”.

"Yo pagué por esa casa, hice un negocio. Esta persona no me quiere devolver el dinero, no me da la cara", añadió.

