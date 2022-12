La evidente molestia de Neymar por tuit de Piqué

Días antes de que se hiciera oficial el traspaso de Neymar al PSG, Gerard Piqué publicó en su perfil de Twitter una foto junto al brasileño en la que decía: “Se queda”.

Debido a este tuit, algunos en el mundo del fútbol asumieron que el delantero se quedaría en el Barcelona y desecharía su opción de ir a jugar en el PSG.

Durante su presentación con el conjunto francés, Neymar explicó el polémico tuit, "Fue un momento de broma. Nos juntamos para comer y ahí él acabó poniendo la foto. Estábamos de broma".

"Yo le pedí que no lo pusiera, no lo tenía claro. Yo no lo sabía y esa ha sido la manera en que Piqué ha expresado sus sentimientos sobre mi situación", contó Neymar.