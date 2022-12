La FIFA descartó consumo de drogas, asegura Paolo Guerrero

El internacional peruano Paolo Guerrero aseguró que la FIFA descartó que haya consumido drogas tras el resultado analítico adverso en una prueba antidopaje en las clasificatorias, aunque espera una decisión oficial que saldría la próxima semana.



"Felizmente la FIFA ya descartó algún consumo de droga por parte mía. Me siento muy confiado, sé que todo va salir bien, ahora esperar la respuesta de la FIFA", dijo el goleador peruano al canal N de televisión desde Zúrich, tras asistir a una audiencia del Comité Disciplinario de la FIFA que revisó su caso por cuatro 4 horas.



Guerrero, capitán y símbolo del combinado inca, fue suspendido por 30 días por la FIFA luego de que el examen antidopaje al que fue sometido tras el duelo con Argentina arrojara un "resultado analítico adverso".



"Estoy tranquilo porque soy inocente. Yo vine a Suiza para demostrar mi inocencia con pruebas contundentes", comentó el delantero de 33 años.



Le puede interesar: Paolo Guerrero viaja a Lima tras suspensión de la FIFA.



El máximo goleador peruano se mostró confiado resolver cuanto antes este tema para poder seguir jugando con su club Flamengo de Brasil y la selección peruana hacia el Mundial a Rusia 2018.



"Mi vida es jugar al fútbol prácticamente estos 30 días me habían cortado las piernas porque no podía jugar", anotó



El jugador informó que una de las pruebas presentadas para descartar su consumo de drogas fue la "muestra de cabello".



Para resolver el asunto, Guerrero ha contratado a los abogados del brasileño Neymar: Marcos Motta -que lo asesoró en su pase del Barcelona al PSG-, Bichara Neto y Pedro Fida.



"De acuerdo con la FIFA, el veredicto final sería máximo la próxima semana. Podría ser el lunes 4 o el martes 5, pero no nos dio un plazo final", dijo Fida a la radio peruana RPP.



Perú, que clasificó a un mundial luego de 36 años de ausencia, jugó los partidos del repechaje contra Nueva Zelanda sin Guerrero por estar suspendido. Ahora en Rusia 2018 espera contar con su goleador.