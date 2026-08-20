La Fórmula 1 regresa tras el receso con el Gran Premio de Países Bajos

Después del receso de verano, la Fórmula 1 regresa con el Gran Premio de Países Bajos. Este viernes, 21 de agosto, comenzará la actividad con la única sesión de entrenamientos libres en la mañana, mientras que en la tarde se disputará la clasificación para la carrera esprint, que se llevará a cabo el sábado en horas de la mañana. En la tarde será la sesión clasificatoria para el Gran Premio, que se correrá el domingo y constará de 72 vueltas, 306,587 kilómetros o dos horas de carrera.



Este fin de semana se reanudará la temporada de Fórmula 1

La competencia se celebrará en Zandvoort y es conocida por el riesgo de una lluvia que puede aparecer de manera inesperada. Su ubicación en la costa del mar del Norte implica que la única certeza es un clima imprevisible. Con la clasificación al esprint programada para el viernes, los equipos solo cuentan con una sesión de entrenamientos para sacudir el polvo de los coches después del parón, y la lluvia podría echar a perder hasta los planes mejor trazados. Una particularidad de la temporada de Fórmula 1 hasta ahora ha sido la ausencia de lluvia durante las carreras. Con previsión de agua para los tres días del fin de semana, parece probable que eso cambie en Zandvoort.

La clasificación general, antes del inicio del Gran Premio de Países Bajos, es encabezada por el italiano Kimi Antonelli, con 219 puntos; seguido por Lewis Hamilton, con 169; mientras que en la tercera posición aparece el británico George Russell, con 160. En los últimos lugares están el canadiense Lance Stroll y el mexicano Sergio “Checo” Pérez, ambos sin puntos. Entre las escuderías, Mercedes lidera, con 379 unidades; seguida por Ferrari, con 307, y McLaren-Mercedes, con 220. Cadillac ocupa la última posición sin puntos.



Max Verstappen renovó con Red Bull

El descanso estival, o pausa de verano, sirvió para que algunos pilotos definieran su futuro en sus respectivas escuderías. Sobresale Max Verstappen, de Red Bull, quien disipó los rumores sobre su salida y renovó su contrato con el equipo hasta 2030. El español Carlos Sainz, piloto de Williams, también renovó su vínculo para la campaña de 2027. Entre las bajas para las próximas carreras está el francés Isack Hadjar, de Red Bull, debido a una lesión en la muñeca. Será reemplazado por el neerlandés Liam Lawson. Lawson fue elegido en 2025 como compañero de Max Verstappen en Red Bull, pero fue relegado a Racing Bulls después de solo dos Grandes Premios y sustituido en la escudería principal por el japonés Yuki Tsunoda.

Por su parte, el tailandés Alex Albon también renovó por un año con Williams. Entre los principales cambios en las escuderías sobresale el de Cadillac, último en la clasificación de constructores, que reemplazó a su director, Graeme Lowdon, por el polaco Marcin Budkowski, a la espera de realizar ajustes que le permitan al equipo sumar puntos. Esta temporada de la Fórmula 1 ha estado marcada por los cambios en el reglamento y en el funcionamiento de los motores de los monoplazas, que ahora combinan su motor térmico con algunas características eléctricas.