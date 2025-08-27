Fórmula 1: ¿qué significa la llegada de 'Checo' y Bottas a Cadillac?

La Fórmula 1 se prepara para un nuevo capítulo en 2026 con la entrada de Cadillac como el undécimo equipo de la parrilla.

La escudería estadounidense, respaldada por General Motors, anunció que sus primeros pilotos serán dos nombres con amplia trayectoria: el mexicano Sergio “Checo” Pérez y el finlandés Valtteri Bottas.



Una apuesta por la experiencia

Ambos corredores, de 35 años, fueron confirmados oficialmente el martes en un comunicado de Cadillac para contar con figuras experimentadas que aporten solidez a un proyecto que arranca desde cero.

Escudería GM/Cadillac de Fórmula 1 Foto: Cadillac

Dan Towriss, jefe de la escudería, explicó que “Bottas y Checo aportan el equilibrio perfecto de talento, madurez y motivación”.

Pérez, que cumplirá 36 años en enero, regresa tras su salida de Red Bull en diciembre de 2024. Durante su paso por la escudería austriaca disputó 89 carreras y consiguió cinco victorias, además de finalizar subcampeón en 2023 detrás de su entonces compañero Max Verstappen.

Sin embargo, la irregularidad de 2024, donde terminó octavo en el campeonato, precipitó la separación entre ambas partes, aun teniendo contrato vigente por dos temporadas más.

Por su parte, Bottas —que en días llegará a los 36— alcanzó diez triunfos con Mercedes entre 2017 y 2021, en la etapa de dominio absoluto del constructor alemán.

Publicidad

Posteriormente compitió con Alfa Romeo y Sauber, aunque sin resultados relevantes, quedando sin asiento en 2025.

El piloto finlandés subrayó que este nuevo reto es más que un contrato deportivo: “Esto no es solo un proyecto de carreras; es una visión a largo plazo. No todos los días se tiene la oportunidad de formar parte de algo que se construye desde cero”.



Cadillac y su desembarco en la Fórmula 1

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) confirmó en marzo la entrada de Cadillac, que se integrará en un momento clave para la categoría.

Cadillac Formula One Team Foto: X @Cadillac_F1

En 2026 se aplicarán nuevas regulaciones técnicas que podrían modificar la jerarquía actual y abrir oportunidades frente al dominio de equipos como McLaren.

Publicidad

En su primera etapa, Cadillac competirá con motores suministrados por Ferrari, aunque la intención de General Motors es fabricar sus propias unidades de potencia a futuro.

Mark Reuss, presidente de GM, definió la llegada de Pérez y Bottas como “una combinación ganadora”, destacando la importancia de contar con nombres de peso en este inicio.

Para Pérez, el anuncio significa mantenerse en la élite tras una trayectoria iniciada en 2011 con Sauber.

Desde entonces pasó por McLaren, Force India y Racing Point antes de llegar a Red Bull, donde consiguió la mayoría de sus éxitos, incluidas seis victorias en total dentro de la categoría.

“Cadillac es un nombre legendario en el automovilismo estadounidense, y ayudar a llevar una compañía tan fantástica a la Fórmula 1 es una gran responsabilidad, una que estoy seguro de asumir”, expresó el piloto tapatío.

El ingreso de Cadillac se suma al esfuerzo de Liberty Media, propietaria de la F1 desde 2017, por consolidar el interés en el mercado estadounidense. Este país es el único con tres Grandes Premios en el calendario de 2025: Miami, Austin y Las Vegas.

La confirmación de Pérez y Bottas marca el punto de partida de un proyecto que pretende asegurar experiencia, atraer público y sentar bases para competir en igualdad de condiciones con las escuderías tradicionales de la parrilla.