La historia del jugador del Chapecoense que no viajó por una lesión

Alejandro Martinuccio, jugador argentino del Chapecoense brasileño, dijo sentir "un profundo dolor" por el accidente aéreo que sufrió su club en Colombia, en el que fallecieron alrededor de 75 personas según la Policía de ese país, y contó que no viajó con el plantel por estar lesionado.

"Es muy difícil. Hoy me levanté con esta noticia. Las cosas pasan, no sé por qué pasan. Estoy triste. Yo me estaba recuperando de una lesión y por eso no viajé", dijo Martinuccio a Radio La Red.

El delantero de 28 años dijo que espera un milagro de Dios y pidió "que todos recen" por sus compañeros.

"Vine al club hace un rato, acá está todo el mundo esperando noticias de algo, nadie sabe nada, es aguardar y esperar, hay cinco sobrevivientes nada más. Este club es maravilloso, unos compañeros de primera. Todo el mundo está acá muy triste, es muy difícil todo esto", agregó.

El conjunto brasileño viajaba a Colombia para disputar el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana contra el Atlético Nacional y el accidente aéreo provocó la muerte de alrededor de 75 de los 81 pasajeros que estaban a bordo del avión, según los últimos datos que proporcionó la Policía colombiana.

Sin embargo, Martinuccio habla de "solo cinco supervivientes porque, extraoficialmente, se afirma que ya son 76 los fallecidos.

Medios internacionales registraron la llegada de Martinuccio al Arena Condá, en dónde se le vio afectado por la tragedia:

