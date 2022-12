La Liga Águila no tiene la magnitud de la liga argentina: Franco Armani

El arquero de River Plate y de la selección Argentina,habló con el programa argentino 90 Minutos de Fox Sports sobre su paso por Colombia. También

analizó su papel en la albiceleste.

“Si seguís en Colombia hoy no estabas en la selección”, fue la afirmación de un periodista, a lo que el exarquero de Atlético Nacional respondió contundentemente.

“Totalmente. No tiene la magnitud ni la fuerza, no estoy menospreciando la liga colombiana, estoy agradecido de haber jugado allí en donde me dieron muchas satisfacciones, pero no tiene el mismo impacto que la liga argentina, el mismo protagonismo”, dijo.

“Fue una decisión difícil de tomar pasar a jugar a River, pero este semestre nos han salido las cosas bien”, añadió.