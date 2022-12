La ‘maldición’ del minuto 86 para Colombia en amistosos contra España

A lo largo de las décadas, Colombia y España jamás se han enfrentado en un partido oficial. Nunca se han cruzado en un Mundial y anteriormente sólo han podido medir sus fuerzas en un par de amistosos irrelevantes que nunca perdió el combinado que ahora dirige Julen Lopetegui.



El primero de ellos lo disputaron ambas selecciones en Bogotá en 1981. España, bajo las órdenes de José Emilio Santamaría, se encontraba inmerso en la preparación del Mundial en el que iba a ser anfitrión en 1982. Aquel torneo fue un desastre para España, que ofreció una imagen pésima y acabó eliminado antes de lo que muchos esperaban.



En 1981 España se embarcó por una gira planetaria para preparar el Mundial. En ella, se mostró como un equipo solvente. Por ejemplo, jugó contra la todopoderosa Brasil de Zico, y, como años después recordó Jesús Mari Zamora, aunque perdieron sólo 1-0, pudieron haber ganado perfectamente el encuentro.



España sí logró victorias frente a Bélgica (2-0), Polonia (2-3), México (1-3), Inglaterra (1-2), o Francia (1-0). Fueron resultados optimistas de cara al Mundial y en Colombia también lograron un buen marcador.



El 2 de julio de 1981, la "Roja" se vio las caras con el combinado que entonces dirigía Carlos Salvador Bilardo. Y, aunque sufrió, empató 1-1 con un gol de José Ramón Alexanco en el minuto 86, un instante que años después volvería a ser decisivo.



Santamaría confió en hombres como Arconada, Zamora, Satrustegui, Marcos Alonso, Juanito, Joaquín, Perico Alonso, Tendillo, Gordillo, Camacho y el ya citado Alexanco. Santillana y "Tente" Sánchez, salieron en la segunda parte.



Colombia, con nombres como el portero Zape, o jugadores como Hernán Herrera, Astolfo Romero, Jorge Porras, Juan Edgardo Caicedo, Pedro Sarmiento y Antonio Ríos, plantó cara a España y estuvo a punto de llevarse el partido. Herrera, con un tanto en el minuto 77, dio un susto al equipo de Santamaría que después arreglaría Alexanco a cuatro minutos para el final.



Aquel equipo con una mezcla de jugadores de la Real Sociedad, el Athletic (en los primeros cuatro años de la década de los 80 dominaron el fútbol español), el Sporting, el Barcelona y el Real Madrid, un año después caería estrepitosamente en su Mundial.



Debacles como la de Honduras aún no se han olvidado y aquel buen papel en todos esos amistosos, incluido el de Colombia, fueron un espejismo.



Un par de décadas después, en 2011, España volvió a enfrentarse a Colombia. De nuevo, en un amistoso, esta vez disputado en el estadio Santiago Bernabéu. Madrid acogió una cita que estuvo marcada por la multitudinaria presencia de aficionados colombianos con una gran colonia en el capital de España.



España ganó 1-0 con un tanto de David Silva tras una asistencia de Jesús Navas. Aquel 9 de febrero de 2011, La Roja se llevó una victoria en su cuarto amistoso tras ganar el Mundial de Sudáfrica 2010. Sin embargo, Colombia mereció un resultado mejor. Tuvo muchas oportunidades y no las aprovechó.



Sólo un despiste al final, en el mágico minuto 86 para España pero fatídico para Colombia, el equipo de Del Bosque pudo llevarse la victoria. Silva, como Alexanco 20 años antes, marcó en el mismo instante que su antecesor.



Ha pasado media docena de años de aquella victoria de España. De todos los jugadores que estuvieron en el Bernabéu, 11 estarán en Murcia:



Piqué, Busquets, Iniesta, Pedro, Silva, Ospina, Armero, Carlos Sánchez, Aguilar, Cuadrado y Giovanni Moreno, tienen la opción de pisar el césped de la Nueva Condomina. Seguro que cuando el marcador llegue al minuto 86, todos lo mirarán de reojo.