La pelota siempre al 10: nueva dorsal de Juan Fernando Quintero en River Plate

Luego de la victoria de River Plate frente a Godoy Cruz por la Superliga Argentina este miércoles, el técnico Marcelo Gallardo anunció que la ‘10’ de los ‘millonarios’ este año la vestiría el colombiano Juan Fernando Quintero.

En la atmosfera del fútbol llevar la dorsal ‘10’ es todo un honor. Se trata de la camiseta del conductor de los partidos y el número que muchos, en esa posición, quieren tener. Esta vez, el turno es para ‘Juanfer’, luego de que Gonzalo ‘Pity’ Martínez se fuera para el Atlanta United de la MLS, el ‘Muñeco’ Gallardo decidió que el diez lo llevaría el autor de uno de los goles en la final de River frente a Boca.

“La ‘10’ la va usar Quintero. Nos dijeron que ahora se podían cambiar los números, cosa que antes no se podía. Yo le pregunté a Juanfer si le gustaría usar ese número y me dijo 'perfecto, me queda bien' así que se la vamos a dar", confirmó Gallardo en conferencia de prensa este miércoles.

Así, Juan Fernando Quintero se convierte en el primer colombiano en vestir la ‘10’ en el Club Atlético River Plate, donde han jugado figuras de la tricolor como Radamel Falcao García, Mario Alberto Yepes, Juan Pablo Ángel y Teófilo Gutiérrez.