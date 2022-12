La pregunta de periodista colombiano que incomodó a seguidores de Yerry Mina

Se trata de Nicolás Lozano, corresponsal en Europa del Noticiero CM& quien cuestionó a Yerry Mina por haber dejado la titularidad de Palmeiras y llegar al Barca a buscar un puesto cómodo a seis meses del mundial.

“El adagio popular dice que uno nunca debe apostar por quien no apuesta por uno. Esta decisión que usted ha tomado es un arma de doble filo, porque viene de ser un titular en el Palmeiras, a ganarse un puesto en el futbol de Barcelona a seis meses del mundial de fútbol”, increpó el periodista al futbolista.

El gesto sonriente de Yerry Mina, durante la rueda de prensa se vio empañado durante la pregunta, quien al finalizar quedó con un gesto no tan agradable, pero eso no fue impedimento para que el futbolista respondiera con la misma sencillez y humildad que lo caracteriza: “Ahora que se me ha dado la oportunidad de venir, no lo dudé dos veces. La primera vez que me dijeron le dije a mi tío: ‘claro’. Acá estoy con los mejores del mundo y voy a trabajar para aportar y aprender mucho”, dijo.

Los seguidores no perdonaron al periodista y a través de las redes sociales lo calificaron de "mala leche”.