La respuesta de la Selección Colombia a molestia de jugadoras por nueva camiseta

Desde la cuenta oficial de la Selección Colombia en Twitter, respondieron a la molestia que se registra entre las futbolistas colombianas por no ser tenidas en cuenta para lucir la nueva camiseta del combinado nacional.



“Las mujeres de nuestra selección están en nuestro corazón. Su molestia es fundamentada. @adidasCO cometió un error involuntario que seguro sabrán enmendar. ¡Qué nuestra nueva camiseta sea símbolo de unión”, dice el mensaje.



