La sorpresa que Rigo le dio a Egan Bernal en la última etapa del Tour

El ciclista colombiano Rigoberto Urán fue una de las personas que gestionó el viaje a último momento de Ronald, hermano de Egan Bernal, a la etapa final del Tour de Francia el pasado domingo, según informó el canal italiano RAI.

Le puede interesar: Egan Bernal tuvo la calidad que no tuvimos nosotros: Rigoberto Urán

Publicidad

La noticia la confirmó la misma novia de Egan, Xiomy Guerrero, en diálogo con Noticias Caracol este lunes.

De acuerdo con el medio italiano, Rigo contribuyó de manera especial a que el hermano menor del ciclista de Zipaquirá pudiera estar presente en su coronación como el mejor pedalista del planeta en París.

Sin embargo, la novia de Egan aseguró que Urán no fue el único que ayudó a que ese momento especial fuese realidad. La mujer agradeció, además, al presidente y a todo el equipo del pedalista nacional.

“Egan me dijo que él no se hubiera perdonado que su hermano no hubiera estado en este momento. Gracias a su equipo, gracias a Rigo, gracias a tantas personas, gracias al presidente, a tanta gente que nos ayudó para que el hermanito pudiera estar acá. Fue muy especial”, dijo Xiomy Guerrero.

Publicidad

Finalmente, Egan y su hermanito pudieron compartir el épico momento en los Campos Elíseos, instante que quedará para siempre en la retina de los colombianos y en el corazón de la familia Bernal.