La última temporada de Jürgen Klopp en el Liverpool tendrá un documental

La temporada actual del Liverpool, la última de Jürgen Klopp en el equipo, será llevada a documental, confirmó este miércoles el club inglés.

La serie documental se centrará en lo que ocurra entre bastidores en el equipo de Klopp, en la que será su última campaña al frente del Liverpool tras nueve años en Anfield. El alemán anunció la semana pasada su marcha por "falta de energías", tras haber ganado todo en casi una década.

"Siendo esta mi última temporada, he pensado que podemos darle a los aficionados la oportunidad de ver desde dentro el qué hace tan especial a este club. Gracias a este documental, los espectadores podrán ver lo que veo cada día en este gran club y entender más a esta gente", dijo Klopp.

El Liverpool no ha confirmado en qué plataforma se estrenará este documental.

El alemán Jürgen Klopp se tomará un año sabático tras marcharse del Liverpool a final de temporada.

Klopp, que anunció este viernes su marcha del Liverpool pese a tener contrato hasta 2026, aseguró que no aceptará ninguna oferta de trabajo la próxima temporada.

"¿Trabajaré de nuevo? Por supuesto, pero no entrenaré a un club o a un país durante al menos un año", dijo Klopp en una entrevista con los medios del Liverpool.

"Lo que sé al 100 % es que no dirigiré a un club en Inglaterra que no sea al Liverpool. No es posible. Mi amor por este club y mi respeto a la gente es demasiado grande. No podría ni pensar en ello durante un segundo. Esto es parte de mi vida, somos una familia y aquí me encuentro como en casa", indicó.

Klopp, que llegó a Anfield en octubre de 2015, devolvió al Liverpool a la gloria europea, con la conquista de la Champions League en 2019, y al éxito doméstico, con la primera liga en 30 años en 2020, además de conquistar una FA Cup, una Copa de la Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

"Me estoy quedando sin energía", dijo Klopp en una entrevista con los medios del club en la que explicó las razones de su marcha: "No tengo ningún problema, obviamente. Sabía que tendría que anunciarlo en algún momento, está todo bien, pero sé que no puedo hacer este trabajo una y otra vez".