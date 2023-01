¿La vuelta de un grande? Nairo Quintana estaría muy cerca de firmar con el Team Corratec

Este martes se habló en Blog Deportivo sobre la posibilidad de que Nairo Quintana firme con un equipo europeo. Esto tras las declaraciones del papá del ciclista, quien, a pesar de no confirmar el equipo, sí afirmó que viajará al viejo continente la próxima semana.

“Él se va para Europa, va a cuadrar con su equipo, todavía no hay nada cierto, no sabemos cuál es el equipo, pero él se va la otra semana para Europa”, dijo Luis Quintana.

Sin embargo, el diario italiano La Gazzetta dello Sport, afirmó que Nairo Quintana estaría muy cerca de firmar con el Team Corratec, un equipo de ese país de segunda categoría y que aún se encuentra a la espera de una invitación de los organizadores del Giro de Italia que le permita participar en esta importante carrera.

El Team Corratec compite en la categoría Pro Tour, la misma en la que estuvo el ciclista colombiano en su paso por el Arkéa.

Nairo Quintana ha estado entrenando en Colombia y llegaría a afrontar este nuevo reto próximo a cumplir 33 años, con 51 victorias de etapa, además de un Giro de Italia y una Vuelta a España en su palmarés.

Cabe recordar que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) confirmó en noviembre de 2022 la descalificación de Nairo Quintana del Tour de Francia de ese año, por el uso de un analgésico prohibido en el ciclismo.

"Nos dieron el resultado del TAS, lamentablemente no fue bueno para mí, con tristeza lo digo", aseguró Quintana en un video enviado a medios, horas después de la decisión del Tribunal.

Quintana argumentó que no consumió el medicamento. "Con orgullo digo que a lo largo de mi carrera deportiva he tenido mucho más de 300 controles antidoping (...) y nunca he tenido ningún problema", añadió.

Después de estallar el escándalo por el uso del medicamento, Quintana y su escuadra, Arkéa Samsic, rompieron relaciones y desde entonces el colombiano se encuentra sin equipo, por lo que esta sería una magnifica oportunidad para regresar a donde siempre perteneció, lo más alto del ciclismo mundial.

