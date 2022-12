Las 10 canciones con las que entrena ‘La roca’ en el gimnasio

La música siempre ha sido la compañera ideal para, entre otras cosas, hacer ejercicio. Celebridades como Dwayne Johnson, ‘La roca’, estrella del cine de acción, no es ajeno a esta práctica y ha publicado en su Instagram el playlist de canciones que usa para entrenarse.

Se trata de 10 canciones, con título e intérprete que el actor escribió, a puño y letra, en un papel que luego posteó en su Instagram.

Estas son las 10 canciones con las que ‘La Roca’ entrena a diario en el gimnasio:

1. Riot Maker – Tech 9

2. Jesus Just left Chicago – ZZTop

3. Always into something – NWA

4. Gripped up – Casanova

5. Rock & Roll band – Boston

6. That’s my shit – Dyve

7. Rocky mountain way – Godsmack

8. Paradise city – Guns N’ Roses

9. Go hard – Walter french

10. Nonstop – Drake

Esta es la lista que ‘La roca’ compartió directamente en su Instagram