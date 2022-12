Las crudas críticas del entrenador de Portugal al ego de Cristiano Ronaldo

El entrenador portugués Manuel José se mostró crítico con Cristiano Ronaldo por considerar que tiene un ego excesivo y le reclamó más respeto hacia sus compañeros de selección.

En una entrevista concedida a la emisora de radio TSF, el técnico luso censuró que Ronaldo utilizara las redes sociales para divulgar imágenes de sus vacaciones antes de incorporarse con el resto del equipo nacional a la concentración, reflejo en su opinión de sus "ansias de protagonismo" y de un "ego del tamaño del mundo".

"Ronaldo no entiende que se le va a pasar factura en función de su rendimiento. Ya no es propiamente un crío, los jugadores no son eternos y a partir de aquí es normal que su rendimiento y capacidad goleadora bajen", señaló Manuel José en declaraciones divulgadas hoy por diferentes medios lusos.

El entrenador, quien a sus 70 años presenta una larga trayectoria en Portugal y en otros clubes -dirigió a Benfica, Sporting de Lisboa y al Al-Ahly egipcio, entre otros-, contrastó esta sobreexposición mediática con el caso de Pepe, quien también se incorporó más tarde que el resto a la concentración por jugar la final de la Liga de Campeones.

"Tuvo el mismo descanso que él y nadie supo por dónde andaba", subrayó el técnico, quien recordó que el defensa del Real Madrid es uno de los mejores de Europa.

En su opinión, la actitud del capitán de la selección "incomoda" a los compañeros de equipo pese a que éstos no digan nada, y sólo por ello Ronaldo "debía tener más respeto" y más cuidado.

La estrella del Real Madrid se sumó a la concentración de la selección el pasado domingo, una semana después de ganar la Liga de Campeones con el Real Madrid.